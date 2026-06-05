Alumnas BUAP ganan bronce en Quinto Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

María Huerta

Estudiantes de la Preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP, Sayuri Colmenares Becerra y Luz Estrella Sánchez Medina (de la extensión San Martín Texmelucan), consiguieron medalla de bronce en el nivel II del Quinto Concurso Nacional Femenil (CNF) de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Este concurso permitió a las alumnas ampliar sus oportunidades, descubrir y potenciar sus habilidades matemáticas, confiar en sí mismas, conocer a muchas personas, demostrar el talento femenino y cerrar las brechas de género en las disciplinas STEM.

La edición 2026 del CNF contó con la participación de 30 estados y se realizó del 31 de mayo al 5 de junio en la BUAP.

El concurso constó de dos exámenes de tres problemas cada uno, con una duración de 4.5 horas por examen. Las competidoras presentaron las pruebas de acuerdo a su nivel (I y II).

En la ceremonia de premiacion se entregaron reconocimientos a las mejores puntuaciones para ambos niveles, Juan Carlos Flores González, director de Educación Superior de la institución, expuso que este evento forma parte de las acciones concretas para incidir en la promoción de vocaciones científicas, inspirar a las siguientes generaciones y reafirmar que la educación es el motor de recomposición del tejido social.