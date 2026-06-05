Rectora Lilia Cedillo encabeza 1er Informe en la Facultad de Ingeniería Química

María Huerta

La directora de la Facultad de Ingeniería Química, María Guadalupe Tita Vázquez Espinosa de los Monteros, rindió su Primer Informe de Labores ante la rectora Lilia Cedillo Ramírez y miembros del consejo de unidad y la comunidad estudiantil.

Al respecto, Lilia Cedillo destacó el crecimiento de esta facultad y el compromiso de los profesores, pero sobretodo la vinculación con la industria, un aspecto fundamental para las ingenierías deesta unidad académica, pues les permite a los jóvenes aprovechar el conocimiento adquirido en las aulas, para resolver problemas reales.

Por su parte, la maestra María Guadalupe Tita Vázquez Espinosa informó sobre la evaluación a los programas de estudio, a fin de atender los requerimientos en el campo laboral, además de la participación en congresos, conferencias y actividades culturales y deportivas.

Indicó que atienden a 2 mil 166 alumnos a nivel licenciatura, de los cuales 464 se ubican en CU2, además de 32 de posgrado y 18 de doctorado.

Destacó que su planta académica la conforman 100 profesores, 96 por ciento cuenta con posgrado, 44 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, además de nueve cuerpos académicos, cinco de ellos consolidados.