¡IMPERDIBLE! Lánzate a la 5ª Feria del Mezcal y el Pulque en Atlixco.

Desde Puebla

La celebración ya comenzó en Atlixco. La presidenta Ariadna Ayala, invita a disfrutar de la 5.ª Feria del Mezcal y el Pulque 2026, que se llevará a cabo del 5 al 7 de junio en el Centro de Convenciones.

La feria del mezcal y del pulque reúne lo mejor de las tradiciones mexicanas a través de la música, la gastronomía, las artesanías y el inigualable sabor de dos de las bebidas más representativas de nuestro país.

Durante el acto inaugural, Ariadna Ayala destacó que el mezcal y el pulque son bebidas ancestrales que forman parte de la identidad y la riqueza cultural de México, por lo que representan un motivo de orgullo para las y los atlixquenses.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de campesinos, artesanos, productores y comerciantes que, con trabajo, dedicación y pasión, fortalecen la calidad de los productos locales, permitiendo que estas tradiciones perduren y sigan siendo parte fundamental del desarrollo económico y cultural del municipio.

Ariadna Ayala señaló que la suma de esfuerzos entre todos los sectores continúa posicionando a Atlixco como un destino turístico que preserva sus tradiciones, impulsa el talento local y ofrece experiencias de calidad tanto para visitantes como para habitantes.

La 5.ª Feria del Mezcal y el Pulque llega con un programa lleno de tradición, cultura y entretenimiento. El viernes arrancará con una espectacular Guerra de Bandas, que pondrá el ambiente desde el primer día.

El sábado, las y los asistentes podrán vivir la experiencia del tradicional destape del horno prehispánico, además de disfrutar de una amplia cartelera musical que culminará con la presentación de La Bandota.

Finalmente, el domingo familiar ofrecerá actividades para todas las edades, la música de Los Aquellos y una emocionante exhibición de lucha libre que cerrará la celebración con broche de oro.

Durante los tres días de feria, a partir de las 12:00 del día a las 12:00 de la noche, familias y visitantes podrán recorrer los distintos pabellones, degustar mezcales y pulques de la región, disfrutar de la gastronomía tradicional, conocer el trabajo de productores y artesanos locales.