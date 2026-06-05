Tonantzin Fernández impulsa la dignificación del Mercado Cosme del Razo.

Desde Puebla

Comerciantes reconocen el respaldo del Gobierno Municipal para fortalecer la actividad económica y mejorar la imagen urbana.

Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana, fortalecer la actividad económica local y brindar espacios dignos y seguros para comerciantes, visitantes y turistas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, entregó los trabajos de rehabilitación del Mercado Cosme del Razo.

Durante el evento, Arturo Juárez, administrador del mercado, agradeció a la presidenta municipal por atender una de las principales necesidades de las y los locatarios, destacando que esta intervención representa una muestra del compromiso de su administración con quienes diariamente contribuyen al desarrollo económico del municipio. Asimismo, hizo un llamado a cuidar las instalaciones para garantizar su conservación y buen funcionamiento.

En su mensaje, Tonantzin Fernández agradeció el cálido recibimiento de las y los comerciantes y señaló que la rehabilitación del mercado responde a un compromiso asumido con este importante sector productivo de San Pedro Cholula.

La presidenta municipal expresó sentirse agradecida con las y los comerciantes por el esfuerzo que realizan diariamente para sacar adelante a sus familias y destacó que, con esta intervención, se devuelve dignidad y una nueva imagen a uno de los espacios más representativos del municipio, fortaleciendo además la experiencia de quienes lo visitan.

Asimismo, destacó que la mejora de este inmueble contribuirá a incrementar la afluencia de visitantes y consumidores, fortaleciendo la economía de las familias que dependen de la actividad comercial que se desarrolla en este espacio.

Finalmente, se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa que marca la conclusión de los trabajos de rehabilitación del Mercado Cosme del Razo, una obra que contribuirá al fortalecimiento de la actividad comercial y a la dignificación de este importante espacio para las familias cholultecas.