Detienen a tres en Atlixco por agredir a un hombre

Desde Puebla

Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó que elementos municipales intervinieron oportunamente ante un reporte de agresión registrado en la colonia Revolución.

Al arribar al lugar, policías municipales localizaron a una persona lesionada y aseguraron a tres hombres señalados presuntamente de participar en la agresión física. La víctima recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los probables responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.