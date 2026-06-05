Relleno sanitario de Chiltepeque opera a un 80%

Cumple 3 de las 12 medidas de la Profepa

María Tenahua

El coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte, informó que la empresa ya cumplió tres de los 12 señalamientos de la dependencia.

El funcionario municipal explicó que estos tres puntos que ya resolvieron ha permitido que la dependencia federal avale la ampliación del servicio de este lugar, que actualmente opera a un 80 por ciento de su capacidad.

“Estamos en un 80 por ciento de su funcionamiento, debido a que RESA cumplió tres de las 12 medidas que le ordenó la dependencia de gobierno y esto permitió mayor apertura de operación”, resaltó.

El pasado 13 de mayo la Procuraduría Federal a la Protección del Medio Ambiente, colocó sellos de clausura en Chiltepeque y, de manera temporal, ordenó una reducción del 35 por ciento de su capacidad.