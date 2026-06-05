Fortalece San Pedro Cholula coordinación regional para reforzar la seguridad en juntas auxiliares.

Autoridades municipales, auxiliares y municipios vecinos acuerdan mejorar la prevención del delito y la capacidad de respuesta.

Desde Puebla

Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y las estrategias de seguridad en beneficio de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) y la Secretaría de Gobernación, llevó a cabo una mesa de seguridad con autoridades auxiliares de Santa María Acuexcomac, San Gregorio Zacapechpan, San Juan Calvario y municipios colindantes.

Durante la reunión, se trabajó de manera conjunta con autoridades de Nealtican y San Jerónimo Tecuanipan para reforzar las acciones de vigilancia y prevención en las zonas limítrofes, privilegiando la colaboración intermunicipal y la coordinación operativa para brindar una respuesta más eficiente a las necesidades de seguridad de la región.

Como resultado de esta mesa de trabajo, se establecieron diversos acuerdos orientados a fortalecer la prevención del delito, la proximidad social y la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad, entre los que destacan el fortalecimiento de acciones para prevenir accidentes de motociclistas, el reforzamiento del trabajo policial coordinado entre municipios, la implementación de estrategias de seguridad en los horarios de entrada y salida de instituciones educativas, así como la reducción de los tiempos de respuesta mediante el fortalecimiento de grupos de comunicación directa.

Asimismo, se acordó incrementar las acciones preventivas y de proximidad social para fomentar la participación y concientización ciudadana, además de realizar reuniones periódicas de seguridad para dar seguimiento a los acuerdos establecidos y evaluar los resultados obtenidos.

Previamente a esta mesa de trabajo, vecinas y vecinos de la zona sostuvieron un encuentro con personal de las Direcciones de Prevención del Delito y Vialidad Municipal, con el propósito de exponer sus inquietudes y generar estrategias que permitan atender las necesidades específicas de la comunidad.

De igual forma, los reportes y solicitudes ciudadanas relacionados con diversos servicios fueron canalizados a las áreas correspondientes del Ayuntamiento para su atención y seguimiento oportuno.