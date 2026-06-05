Puente Negro, Centro Histórico y La Margarita, puntos de alto riesgo de inundación en la capital poblana

María Tenahua

La directora de Gestión de Riesgos del Ayuntamiento de Puebla, Adriana Zarate Miranda, informó que el vaso regulador Puente Negro, el Centro Histórico y la Unidad Habitacional La Margarita son puntos de alto riesgo de inundación, debido a que la gente tira basura.

En este sentido, refirió que el gobierno de la ciudad realiza monitoreo permanente en los 69 puntos de inundación que existen en la capital poblana.

Agregó que, en el caso de ríos y barrancas, a pesar de que son zona federal, el ayuntamiento realiza limpieza y está atento al nivel de agua cuando llueve de manera intensa.

Asimismo, señaló que el Organismo Operador de Servicio de Limpia (OOSL) realiza de manera constante desazolve en ríos y barrancas, donde han retirado más de mil objetos, como muebles y hasta tablas de surfear.