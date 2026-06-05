Inicia construcción del hospital del IMSS Amozoc

Severiano de la Rosa atiende y colabora con trabajos de topografía para nuevo hospital IMSS en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 5 de Junio de 2026.- Como parte de las gestiones realizadas para fortalecer la infraestructura de salud en el municipio, el presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, acudió al predio destinado para la construcción del futuro Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en 302 de la Calle Río Azul, Colonia Ex Hacienda las Ánimas, Municipio de Amozoc, Puebla, donde constató el inicio de los trabajos técnicos preliminares a cargo de personal especializado de la institución.

Durante la visita, se verificó la realización de estudios hidrológicos y levantamientos topográficos a detalle, acciones fundamentales para determinar las condiciones del terreno y avanzar en la planeación de la obra que beneficiará a miles de familias de Amozoc y municipios de la región.

Asimismo, en el lugar ya se encuentra instalada la señalización oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se establece que el terreno es propiedad federal y que cualquier uso indebido será sancionado por las autoridades competentes, lo que confirma el avance de los procedimientos previos para la ejecución de este importante proyecto de salud.

El alcalde Severiano de la Rosa Romero destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno continúa dando resultados y refrendó su compromiso de mantener el acompañamiento y seguimiento permanente a las acciones que permitan concretar la construcción del hospital.

La administración municipal 2024-2027 ha impulsado diversas gestiones para hacer posible este proyecto estratégico, reafirmando su compromiso de seguir trabajando para acercar mejores servicios de salud, impulsar el bienestar de la población y generar condiciones que contribuyan al desarrollo integral del municipio.