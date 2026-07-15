Seguirá la depuración de las policías municipales y la captura del presunto “tirador de la Atlixcáyotl”

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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En agosto del año pasado, cuatro mandos de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Puebla fueron capturados por –supuestamente- proteger a grupos delictivos, obstaculizar investigaciones e. incluso, facilitar ataques contra policías: Caen cuatro ex funcionarios públicos por proteger a la delincuencia organizada en Puebla

Incluso, la misma SSC admitió que sus cuatro ex colaboradores habían sido detenidos por los gobiernos federal y estatal, que “ejecutaron un despliegue estratégico para desarticular una red de infiltración del crimen organizado en estructuras de seguridad pública, aprehendiendo a exfuncionarios y funcionarios en activo de seguridad pública”: Secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla capital confirma detención de cuatro de sus ex funcionarios

Y en las últimas dos semanas, ex jefes policíacos de municipios de las sierras Norte y Mixteca fueron detenidos por las mismas acusaciones ¡Limpian las policías de ayuntamientos! Hasta el momento, siete jefes policíacos municipales detenidos por presuntos vínculos delincuenciales

CAYERON EX POLICÍAS DE PUEBLA CAPITAL, TLAOLA, TLAPACOYA, JOPALA, CHIETLA, TEHUZTZINGO…¿QUIÉN SIGUE?I

Otro éxito en el combate a la delincuencia ocurrió el martes, cuando fue detenido el presunto “tirador de la Angelópolis”, que tenía aterrorizada dicha zona y que –de confirmarse su culpabilidad – tal vez creyó que su riqueza y conexiones políticas le garantizarían impunidad:Video: Durante cateo la madrugada de este martes, logran captura de Rafael N, presunto “Tirador de la Atlixcáyotl”

La depuración de las policías municipales continuará. Fuentes confiables señalaron que se realizan varias investigaciones, incluso, en ayuntamientos de la zona conurbada, donde se ha detectado un notable incremento de delitos, sin que sus instancias de seguridad muestren capacidad o interés de combatir a la delincuencia, como sucedió recientemente en Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal: Capturan en megaoperativo a los secretarios de Seguridad Pública de Tehuitzingo, Chietla y Chila de la Sal

Aunque, por obvias razones, no dieron mayores detalles de en qué municipios se hacen las indagatorias, sí enfatizaron que el combate a los delincuentes va en serio y que no se tolerará que muchas corporaciones policíacas estén más enfocadas en hacerse pende…y proteger criminales que en resguardar a la gente.

Sin embargo, cabe preguntarse qué demonios hacían o pensaban los presidentes municipales cuyos mandos policíacos –presuntamente—se coludieron con la delincuencia organizada frente a sus narices. ¿los ediles sabían que sus presuntos colaboradores estaban sucios y les dejaron continuar o se dejaron engañar por ellos?

PANISTA EN SAN PEDRO CHOLULA Y NEOMORENISTA EN SAN ANDRÉS, EL CURIOSO CASO DE RAY CUAUTLI

Al mismo tiempo que sueña con ser candidato de Morena en San Andrés Cholula, el todavía delegado estatal de Bienestar, Ray Cuautli, se traslada unos cuantos metros, hacia San Pedro y sufre una total transformación, ya que –al parecer- se vuelve no solamente panista, sino coordinador de campaña de su ¿correligionaria?, Roxana Luna Porquillo.

La traición dentro de Morena en las Cholulas ya tiene nombres: Ray Cuautli y Rogelio Luna, delegados de Bienestar y la Corde, respectivamente, señalados por respaldar públicamente a Roxana Luna, ex candidata del PRIAN en San Pedro Cholula apenas en la pasada elección concurrente.

Su cercanía política y personal se ratificó en lunes en la noche, en Santiago Momoxpan, donde ambos anduvieron en una presunta reunión de obra comunitaria…con Roxana Luna, a la que apuntalaron, tal vez, con programas gubernamentales para favorecer un proyecto político ajeno a Morena, a menos que Cuautli y Luna quieran imponerla como candidata de la 4T.

Tanto Ray Cuautli como Roxana Luna presumieron en redes sociales el evento, su mutua cercanía ya que –como es lógico -la candidata perdedora en 2024 no ha ocultado su deseo de volver a contender en 2027 y se la pasa un día y otro también con ataques al ayuntamiento –ese sí morenista- de San Pedro Cholula: Ex síndico de San Pedro Cholula arrastró en su caída a Roxana Luna, Alejandro Oaxaca, etc

TRAICIÓN Y TRANSFORMISMO POLÍTICO

¿Los jefes políticos y formales de Ray Cuautli y Rogelio Luna estarán enterados de su apoyo a Roxana Luna y traición a Morena, les habrán dado instrucciones para movilizar programas gubernamentales en favor de quien ya fue candidata del PRI, PAN y PRD?

Si la 4T le da la candidatura a Cuautli en San Andrés…¿ganaría Morena o, simplemente, una corriente panista-priísta diferente a la de Mundo Tlatehui –Lupita Cuautle con Mario Riestra como tonto úil?: Mario Riestra, dispuesto a hacerle el trabajo sucio a Mundo Tlatehui en San Andrés Cholula

¿Este curioso caso de transformismo partidista –panista en San Pedro Cholula y neomorenista en San Andrés- posiblemente reforzado con programas y recursos públicos del delegado de Bienestar obedece a la sangre azul que todavía circula por sus venas o tiene un origen más obscuro, como un complot contra el ayuntamiento morenista de San Pedro desde diversas dependencias, como Bienestar y la SEP?

¿Roxana Luna será impuesta como aspirante de la 4T en Cholula y, por lo mismo, alguien mandó a dos delegados estatales a pavimentarle el camino?.

Las dudas matan, pero la realidad es que Ray Cuautli y Rogelio Luna hicieron públicas y hasta presumieron las pruebas de su GRAVE DESLEALTAD.