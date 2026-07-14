Capturan en megaoperativo a los secretarios de Seguridad Pública de Tehuitzingo, Chietla y Chila de la Sal

- Fueron capturados por delincuencia organizada y asociación delictuosa
Desde Puebla
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con policía estatal, secretaría de Marina y Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron este lunes un megaoperativo para la detención de los secretarios de Seguridad Pública de los municipios de Tehuitzingo, Chietla y Chila de la Sal en la mixteca poblana.
De acuerdo con reportes preliminares, las detenciones se llevaron a cabo por presuntos delitos de delincuencia organizada y asociación delictuosa.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ni federal ha confirmado ni desmentido oficialmente las detenciones ni ha proporcionado detalles sobre las órdenes de aprehensión o el estatus legal de los funcionarios.
La Plataforma Nacional de Detenciones confirmó el aseguramiento de tres directores de Seguridad Pública: David V., José Santiago B. y Gonzalo T..
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