Martes nublado y con 50 por ciento de posibilidad de lluvia en la capital poblana

María Tenahua
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se pronostica para este martes 14 de julio, se espera un día nublado con probabilidad de lluvia, que alcanzará los cinco milímetros.
Asimismo, una temperatura entre 26 grados centígrados como máxima y 12 mínima.
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