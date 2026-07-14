España y Francia paralizan al mundo: hoy se juega la primera semifinal del Mundial 2026

• Dos potencias europeas chocan por un boleto a la gran final en un duelo que muchos consideran una final adelantada

Desde Puebla

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa decisiva con uno de los partidos más esperados del torneo. España y Francia se enfrentarán este martes en el Dallas Stadium por el primer boleto a la gran final del Mundial, en un choque que reúne a dos de las selecciones más fuertes del campeonato y que promete emociones de principio a fin.

La selección española llega en un gran momento tras eliminar a Bélgica en los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mantiene un futbol dinámico y ofensivo, liderado por figuras como Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo. Del otro lado estará una Francia que busca volver a una final mundialista de la mano de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, con Didier Deschamps confiando en la experiencia de un plantel acostumbrado a disputar las instancias definitivas.

Además del enorme talento de ambos equipos, el encuentro tiene un ingrediente especial: España busca regresar a una final del Mundial por primera vez desde el histórico título conquistado en Sudáfrica 2010, mientras que Francia quiere disputar su tercera final consecutiva.

El ganador se convertirá en el primer finalista de la Copa del Mundo 2026 y esperará al vencedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Partido de hoy (hora del centro de México):

– España vs Francia — 13:00 h — Dallas Stadium.