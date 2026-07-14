Consejo Europeo avala formalmente acuerdo comercial con México; solo falta aprobación en el Congreso mexicano

EL UNIVERSAL

Bruselas. La Unión Europea (UE) ha hecho la tarea y agotó este martes todos los procedimientos técnicos y administrativos para que pueda entrar en vigor el nuevo acuerdo comercial provisional con México.

El último trámite fue realizado por el Consejo Europeo, que adoptó la decisión de celebrar formalmente el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA) entre la Unión Europea y México, tras la firma del acuerdo el 22 de mayo durante la cumbre UE-México y la aprobación del Parlamento Europeo en su sesión plenaria el pasado 8 de julio.

Una vez agotado este paso, el único obstáculo para que entre en vigor el nuevo acuerdo comercial es la aprobación por parte del Congreso Mexicano.

Según información proporcionada a EL UNIVERSAL, en México todavía lo tienen que aprobar las comisiones de Exteriores, Europa y Economía. Después pasará al pleno. Si los legisladores no convocan un periodo extraordinario, habrá que esperar por lo menos hasta septiembre.

En el horizonte hay un problema adicional: en México está arrancando la contienda por las elecciones legislativas del próximo año y es posible que la atención de los legisladores se desvíe. Por ejemplo, Beatriz Robles dejó la vicepresidencia de la Comisión Parlamentaria UE-México y pidió licencia para competir por la gubernatura de Querétaro.

La Comisión Europea informa a este diario que el ITA entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que ambas partes se notifiquen mutuamente la finalización de los respectivos procedimientos internos.

El Ejecutivo comunitario espera que México complete la ratificación en septiembre para que pueda entrar en vigor el 1 de noviembre.

César Guerra, antiguo jefe del equipo mexicano que negoció el acuerdo, y ahora Secretario Ejecutivo de la Cámara de Comercio Unión Europea-México, considera fundamental la activación en noviembre o diciembre de este año, ya que permitiría un segundo corte arancelario en enero de 2027.

Afirma que de esta manera se repondría un poco del tiempo perdido porque permitiría adelantar un corte, de lo contrario, el proceso arrancaría hasta el próximo año y los beneficiarios tendrían que esperar hasta el 2028. Las partes alcanzaron un principio de acuerdo en abril de 2018, pero fue hasta enero de 2025 que anunciaron la finalización definitiva.

La decisión sobre el nuevo ITA fue adoptada por el Consejo Europeo este martes como punto A en la sesión de Asuntos Exteriores celebrada en el edificio Europa en Bruselas.

Como titular de la presidencia semestral de la UE, la Ministra de Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, señaló que con la decisión el bloque envía la señal de que mantiene su compromiso con un comercio abierto, basado en normas y mutuamente beneficioso.

“El acuerdo comercial modernizado con México refuerza una de nuestras alianzas más estrechas en América Latina y demuestra que, trabajando juntos, podemos ofrecer mayores oportunidades y seguridad a nuestras empresas, así como crecimiento y empleo a nuestros ciudadanos”.

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“En un momento de creciente incertidumbre geopolítica, estrechar los lazos con socios de confianza es más importante que nunca”.

El nuevo pacto actualiza el pilar comercial del Acuerdo Global UE-México en vigor desde el 2000 y que quedó obsoleto al paso de las décadas.

De acuerdo con lo negociado, está previsto mejorar el acceso a los mercados mediante la eliminación de la mayoría de los aranceles restantes, particularmente en el sector agroalimentario, el gran capítulo pendiente en la apertura comercial inicial.

Además se reducirían las barreras no arancelarias, se amplían las oportunidades en servicios que un día fueron considerados estratégicos, como telecomunicaciones y transporte; el acuerdo reforzará la protección de centenares de indicaciones geográficas y abrirá por vez primera el sector de la contratación pública federal mexicana a terceros países.

Fortalece asimismo la cooperación en materia de comercio digital, propiedad intelectual, aduanas, facilitación de comercio, lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en el ámbito del comercio y la inversión.