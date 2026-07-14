Video: Durante cateo la madrugada de este martes,  logran captura de Rafael N,  presunto “Tirador de la Atlixcáyotl”

Desde Puebla

El aseguramiento ocurrió en el fraccionamiento Santa Fe de La Vista.

Rafael N recibió con disparos a los uniformados que realizaron la detención.

En la zona hay un fuerte dispositivo de seguridad de autoridades de los 3 ordenes de gobierno.

El ahora detenido es investigado por al menos 12 ataques contra automovilistas.

Se mantiene el operativo en el Residencial Santa Fe donde detuvieron a Rafael N.

Hasta el momento unas grúas esperan ingresar para retirar sus vehículos.

Trasciende que el presunto “tirador de la Vía Atlixcáyotl” tiene 60 años y estaba acompañado de su familia cuando ingresaron elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del estado para detenerlo.

Él es Rafael Zabalza de aproximadamente 60 años es el tirador de la Via Atlixcayotl

Es un empresario de origen español dedicado al ramo farmacéutico y gasoliero.

Hoy fue detenido tras un tiroteo en su casa de residencial Santa Fé en San Andrés Cholula.