Cae rayo durante fiestas patronales en Toluca y deja lesionados

EL VALLE

Toluca, Méx.- Durante las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, cayó un rayo en las inmediaciones del cerro de Santiago Tlacotepec, en el municipio de Toluca, dejando a personas afectadas, entre ellas una mujer embarazada.

El Gobierno de Toluca, dio a conocer que siete personas fueron valoradas por los cuerpos de emergencia tras resultar afectadas por la caída de un rayo. De las cuales, únicamente tres requirieron traslado hospitalario, pues presentan quemaduras de primer y segundo grado: dos a la Clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una al Hospital Mónica Pretellini, una de ellas se encuentra embarazada.

Se dio a conocer que los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, cerca de la iglesia Cristo de la Montaña, donde se desarrollaba una festividad religiosa. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios médicos.

Y arribaron cuatro ambulancias y una unidad de rescate del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), así como una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos valoraron y brindaron los primeros auxilios a las siete personas.

Tras la revisión médica, se determinó que tres de las personas afectadas, entre ellas un menor de edad, no presentaban lesiones que ameritaran su traslado a una unidad hospitalaria.

Mientras que, personal de la Coordinación Sur de la Policía Municipal permaneció en la zona para apoyar las labores de los cuerpos de emergencia y preservar la seguridad de las y los asistentes.

Por lo que, ante la presencia de tormentas eléctricas, el Gobierno municipal exhorta a la población a evitar espacios abiertos, zonas altas, árboles y estructuras metálicas, así como atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil.