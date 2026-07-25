Opella invierte mil 200 mdp para nueva planta farmacéutica en EdoMéx

EL VALLE

Ocoyoacac, Méx- La empresa farmacéutica Opella anunció una inversión de mil 200 millones de pesos para la puesta en marcha de una nueva línea de producción de Enterogermina en su planta ubicada en Ocoyoacac, Estado de México, un proyecto que busca fortalecer la manufactura farmacéutica nacional, ampliar la capacidad productiva y posicionar a México como un punto estratégico dentro de su red global de operaciones.

La nueva infraestructura permitirá incrementar del 60 al 80 por ciento la producción local de productos Opella destinados al mercado mexicano, además de impulsar la capacidad de exportación hacia distintos países de América Latina. De acuerdo con la compañía, la línea tendrá capacidad para fabricar hasta 200 millones de minibotellas de Enterogermina al año, con lo que se garantizará el abasto de este producto probiótico para consumidores nacionales y regionales.

Durante la inauguración de esta nueva área productiva, la secretaria de Desarrollo Económico mexiquense, Laura González Hernández, señaló que la industria farmacéutica representa uno de los sectores estratégicos para la entidad, al generar empleo para más de 14 mil personas y contribuir al fortalecimiento de la economía estatal.

La funcionaria destacó que, entre septiembre de 2023 y mayo de 2026, las empresas nacionales dedicadas a la producción farmacéutica han invertido tres mil 576 millones de pesos en el Estado de México, mientras que las compañías de capital extranjero han destinado más de 830 millones de dólares a proyectos relacionados con este sector.

González Hernández reconoció la confianza de Opella en la entidad y afirmó que inversiones como la inaugurada forman parte de los esfuerzos para fortalecer la competitividad industrial del país y del Estado de México, además de alinearse con los objetivos del Plan México.

A través de un mensaje en video, el secretario de Salud del Gobierno federal, David Kershenobich Stalnikowitz, resaltó el compromiso de Opella con México y con la salud de la población. Señaló que la ampliación de la planta representa un avance para la industria farmacéutica nacional y fortalece la posición del país como plataforma estratégica para la fabricación y exportación de productos de salud.

Por su parte, Luis Soares, director general de Opella en México, destacó que la misión de la compañía es acercar soluciones de autocuidado confiables a más personas mediante productos accesibles y de calidad.

“Esta línea de producción de mil 200 millones de pesos fortalece enormemente nuestras capacidades de manufactura e innovación para llevar soluciones eficaces de autocuidado a más familias en México y en otros países”, expresó.

El directivo explicó que la nueva operación permitirá optimizar la cadena de suministro de la empresa y aumentar la proporción de productos fabricados en México para el consumo nacional, al tiempo que se incrementará la participación del país como centro exportador hacia América Latina.

La puesta en funcionamiento de la nueva línea se realizará de manera gradual, conforme concluyan los procesos de validación y las autorizaciones regulatorias correspondientes.

En tanto, Rafik Amrane, director global de Cadena de Suministro de Opella, afirmó que la inversión refleja la confianza de la compañía en el talento mexicano y en las capacidades industriales del país.

“México es una plataforma clave dentro de nuestra red global y esta expansión confirma su relevancia para el crecimiento futuro de nuestra empresa”, señaló.

El proyecto también fue reconocido por la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, quien destacó que la inversión representa una visión compartida entre ambos países para impulsar la innovación, fortalecer las capacidades industriales y consolidar al sector salud como un motor de desarrollo económico.

La representante diplomática subrayó que la generación de 50 empleos directos y 450 indirectos contribuirá al fortalecimiento del ecosistema industrial del Estado de México y permitirá que el país avance como referente regional en manufactura farmacéutica.

La nueva línea forma parte del denominado Proyecto Aztlán, un plan estratégico de inversión anunciado por Opella por un monto total de dos mil 300 millones de pesos, enfocado en ampliar y modernizar las capacidades industriales de la planta de Ocoyoacac.

Con este proyecto, la instalación mexiquense adquiere una mayor relevancia dentro de la red global de Opella, integrada por 13 plantas de producción en distintos países, y se consolida como la segunda sede más importante de la firma francesa a nivel mundial.

La expansión de Opella representa un paso significativo para la industria farmacéutica mexicana al fortalecer la producción nacional, promover empleos especializados y ampliar la presencia del país en los mercados internacionales de salud.

Las autoridades estatales, federales y representantes de la empresa destacaron la relevancia de la inversión para el crecimiento del sector farmacéutico y para la generación de nuevas oportunidades económicas en el Estado de México.