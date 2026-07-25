EE.UU. impone nuevos aranceles de hasta 12.5% a 60 países, incluido México

EL VALLE

Washington, Estados Unidos.- La Administración de Estados Unidos, encabezada por el presidente Donald Trump, oficializó la imposición de una nueva ronda de aranceles que afectará a 60 economías de todo el mundo, entre ellas México, Canadá, la Unión Europea, China e India. La medida impone tarifas extraordinarias de entre el 10% y el 12.5% bajo el argumento de que dichos países han incurrido en omisiones o esfuerzos insuficientes para combatir y prohibir el trabajo forzado en sus cadenas de suministro.

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, precisó que la resolución responde a una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Los gravámenes entrarán en vigor a partir del primer minuto del viernes 24 de julio, coincidiendo de manera estratégica con el vencimiento del arancel global temporal del 10% que Washington había establecido meses atrás.

A pesar del alcance masivo de la disposición, que la Casa Blanca calcula cubrirá más del 90% del comercio de importación estadounidense, la orden ejecutiva instruida por el presidente Trump incluye exenciones específicas diseñadas para mitigar el impacto en insumos de alta necesidad interna y en acuerdos bilaterales preexistentes: Aquellas mercancías mexicanas y canadienses que certifiquen el cumplimiento de las reglas de origen y normativas laborales vigentes dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuarán ingresando con arancel cero o bajo las tasas preferenciales acordadas.

El petróleo crudo, el gas natural y derivados energéticos quedan exentos para evitar presiones inflacionarias sobre el sector energético estadounidense. Materias primas y productos especializados que Estados Unidos no tiene capacidad de producir localmente mantendrán un régimen exento. Los cargamentos que ya se encuentren a bordo de buques con destino a puertos estadounidenses antes del horario límite estipulado no recibirán el cobro retroactivo.

Para el caso mexicano, la tarifa aplicable fijada por la USTR se situará en el piso del 10%. Frente al anuncio, autoridades de la Secretaría de Economía destacaron que más del 80% de las exportaciones mexicanas enviadas al mercado norteamericano transitan bajo las reglas de origen del T-MEC, lo que neutralizaría el impacto directo en los principales motores manufactureros, automotrices y agroalimentarios del país.

El anuncio ocurre además de forma simultánea a las reuniones de trabajo que el Representante Comercial estadounidense mantiene con funcionarios del gobierno mexicano para afinar los detalles de la revisión programada del T-MEC.

Esta nueva ofensiva arancelaria representa el mecanismo formal con el que la Casa Blanca busca consolidar su política comercial proteccionista, luego de los reveses judiciales sufridos a principios de año cuando los tribunales frenaron el uso de decretos de emergencia para imponer tarifas universales.

Al recurrir a la Sección 301 e invocar causas vinculadas al cumplimiento de estándares sobre trabajo forzado, Washington asegura un marco legal de mayor permanencia regulatoria. Diversas cámaras empresariales e internacionales han manifestado que vigilarán minuciosamente el proceso de certificación aduanal para evitar cuellos de botella en las cadenas globales de suministro.