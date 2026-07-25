Obras con sentido social en Atlixco: Ariadna Ayala inaugura construcción de importante calle

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Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, inauguró la construcción con adoquín de la calle República de Argentina, en el tramo comprendido entre las calles República de Perú y República de Bolivia, en la colonia San Alfonso.

Con esta obra, Ariadna Ayala continúa haciendo justicia social a través de infraestructura que mejora la movilidad, brinda mayor seguridad y dignifica los espacios públicos para beneficio de 3 mil 490 habitantes.

Los trabajos contemplaron la colocación de mil 301.30 metros cuadrados de adoquín, la construcción de 270.16 metros cuadrados de banquetas, 398.06 metros lineales de guarniciones, un muro de piedra, la renivelación de dos pozos de visita, la instalación de ocho luminarias y el suministro de señalamiento vertical y horizontal, incluyendo pasos peatonales, división de carriles y flechas de circulación.