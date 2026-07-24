Puebla, entre los estados líderes del país por su consumo interno: El Economista

Erika Méndez
Puebla, Ciudad de México y Quintana Roo son los estados líderes del consumo interno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó el diario nacional El Economista.
Luehgo de que la entidad poblana reflejó un crecimiento anual del 4.11% en las ventas minoristas, incrementó que lo colocó en el segundo sitio a nivel nacional.
En tanto, en el primer lugar estuvo la capital del país con el 4.98%, seguido por Quintana Roo con el 4.03%.
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