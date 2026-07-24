Policía estatal refuerza operativo en Chietla

Desde Puebla

Después de encontrar dos “encostalados” en diferentes calles de la Villa de Atencingo, en Chietla, mixteca poblana, ingresó por aire y tierra el operativo de la secretaría estatal de Seguridad Pública.

La SSP detuvo a tres personas que transportaban droga en un mototaxi en Chietla

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla detuvo en el municipio de Chietla a tres personas, que transportaban droga en un mototaxi.

Se trató de dos hombres y una mujer, identificados como: Jonathan N., de 33 años; Mario N., de 29 años y Naomi N., de 26 años.

Las autoridades les hallaron envoltorios con sustancias ilícitas, una báscula y dinero en efectivo.

Los detenidos junto con los indicios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.