Murió joven motociclista en Venustiano Carranza

Desde Puebla

En fatal accidente murió Uriel. C. H, 18 años de edad, universitario, con domicilo en la colonia Centro de Lázaro Cárdenas (La Uno), de Venustiano Carranza.

De a acuerdo a la información, el jven Uriel. C. H, viajaba en una motocicleta marca Italika de color rojo con negro sin placas de circulación y sin el casco de protección, cuando, al llegar al lugar conocido como el basurero, a la altura del Km. 0+850 de la carretera estatal de la Puerta de Agua Fría a la cabecera municipal Venustiano Carranza, chocó de frente con una camioneta Chevrolet blanca tipo estacas, modelo 2003 y placas de circo XU-4521-A, de Veracruz, abandonada en en el sitio.