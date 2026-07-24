Equipo mexicano de tiro con arco tiene debut exitoso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

LA JORNADA

La selección mexicana de tiro con arco tuvo un debut exitoso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al dominar los primeros puestos en la fase de clasificación de seis de las diez pruebas disputadas este viernes, en el primer día de actividad de la disciplina.

Previo a la inauguración oficial del certamen, la cual se llevará a cabo este mismo viernes por la tarde, los arqueros tricolores salieron victoriosos en las rondas clasificatorias de las pruebas de recurvo individual varonil, equipos varonil, femenil y mixto, así como compuesto individual femenil y conjunto femenil.

Maya Becerra lideró en compuesto femenil individual con 709 puntos, con lo que además impuso récord centroamericano al superar los 706 de la colombiana Sara López.

Por su parte, Matías Grande triunfó en recurvo varonil individual gracias a sus 672 unidades.

En compuesto conjunto femenil, Becerra, junto con Dafne Quintero y Ana Hernández, se llevaron el primer lugar de la tabla y lograron otro récord centroamericano, toda vez que sus 2106 puntos superaron los 2104 de Colombia en la edición de 2023.

Las primeras medallas de esta disciplina se disputarán este sábado por la mañana en las modalidades de equipos.

Por su parte, la selección femenil de waterpolo cerró la fase de grupos con un triunfo de 13-9 ante su similar de Cuba.

De esta manera, avanzó a las semifinales de manera invicta, con cinco victorias y cero derrotas. Este sábado disputará el pase a la final nuevamente ante el representativo cubano.

En la rama varonil, el equipo mexicano cayó 11-16 ante Colombia en las semifinales, por lo que este sábado disputará la medalla de bronce ante el perdedor de la semifinal entre Puerto Rico y Cuba.

En actividad del bádminton, la selección mexicana venció 4-0 a Colombia en equipos mixtos con triunfos de Luis Montoya – Miriam Rodríguez, Juan Torres – Vanessa García y Job Castillo – Armando Gaitán. Este sábado buscarán un nuevo triunfo rumbo al podio.