Piden apoyo con toallas para perritos del CCyBA Toluca

EL VALLE

Toluca, Méx.- Con el propósito de mejorar las condiciones de higiene y cuidado de los perros que se encuentran bajo resguardo, el Centro de Control y Bienestar Animal (CCyBA) de Toluca, realiza una colecta de toallas limpias y en buen estado.

De acuerdo con la administración municipal, la campaña busca reunir piezas de cualquier tamaño que serán utilizadas durante el baño y atención de los perros que permanecen en las instalaciones, por lo que se invitó a la población a sumarse a esta acción en favor del bienestar animal.

Desde su creación, el Centro de Control y Bienestar Animal (CCyBA) Toluca brinda servicios relacionados con la atención de animales de compañía y desarrolla acciones de esterilización, vacunación antirrábica, educación para la tutela responsable y adopción responsable.

Además, estas estrategias buscan fortalecer el control poblacional y la protección de perros y gatos, además de que se impulsa la adopción responsable de mascotas rescatadas.

Por tal motivo, las personas interesadas en donar pueden llevar toallas limpias y en buenas condiciones a la recepción del CCyBA Toluca, ubicado en la carretera Toluca-Tlacotepec, kilómetro 3.8, a 100 metros de la Academia de Policía, en la capital mexiquense.

La recepción de donativos se realiza de lunes a sábado, de 8:00 a 16:30 horas. Con esta colecta, se busca apoyar las labores de cuidado y atención de los perros que se encuentran en el centro.