Confirman víctimas en masacre de Zacatecas; incluyendo exalcalde de Sombrerete

EL VALLE

Zacatecas, Méx.– La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas mantiene abiertas las investigaciones por el asesinato de diez personas localizadas en distintos puntos de los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, en uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en la entidad. Entre las víctimas se encuentra Ignacio Castrejón Valdez, empresario y expresidente municipal de Sombrerete.

De acuerdo con las autoridades estatales, los cuerpos fueron encontrados el pasado 18 de julio en diversos puntos de la entidad. Cinco de ellos fueron hallados colgados de un puente vehicular en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco, mientras que el resto fue localizado en otros sitios de los municipios de Morelos y Sain Alto.

La Fiscalía confirmó que las diez víctimas ya fueron identificadas. Además del exalcalde de Sombrerete, el listado incluye a dos funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo, empresarios de la región, un líder ganadero y un exregidor de Durango. Las víctimas son: Ignacio Castrejón Valdez, empresario y expresidente municipal de Sombrerete, Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero del municipio de Fresnillo, Armando Ledesma Aguirre y José Armando Ledesma Campos, empresarios de Fresnillo, Jesús Rivera Sandoval, Fernando Robles de la Torre, Juan Carlos Berumen Guerrero, José Ángel Valdez Rivera, líder ganadero de Jiménez del Teúl, Andrés Vázquez Gurrola, exregidor de Canatlán, Durango.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal estatal, Cristian Camacho Osnaya, informó que los dictámenes periciales establecen que ocho de las víctimas murieron por asfixia mediante estrangulamiento, mientras que dos fallecieron por impactos de arma de fuego. Asimismo, explicó que los indicios balísticos recuperados son analizados para determinar si están relacionados con otros hechos delictivos.

Las autoridades señalaron que una de las principales líneas de investigación apunta a posibles casos de extorsión y a la probable colusión de algunos servidores públicos con grupos delictivos, aunque enfatizaron que las indagatorias continúan y aún no existe una conclusión definitiva sobre el móvil del multihomicidio.

Por su parte, el gobernador David Monreal Ávila condenó los hechos y aseguró que existe coordinación con las fuerzas federales para esclarecer el caso y dar con los responsables. En tanto, la Secretaría General de Gobierno informó que varias de las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas días antes de su localización.

El caso provocó un amplio despliegue de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales en la zona, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar y detener a los responsables de esta masacre, considerada uno de los hechos de mayor impacto registrados en Zacatecas durante 2026.