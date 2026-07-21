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Ahora en San Luis Potosí, Monza Cup sigue cosechando éxitos

Con tan sólo año y medio de existencia, la Monza Cup sigue cosechando éxitos. Aunque su base es el Óvalo Aguascalientes México, tras la buena acogida en Chihuahua hace un par de meses, en una fecha puntuable, ahora se presentó en el Parque Tangamanga II, de esta ciudad, sobre el circuito de 1.12 km, en donde la categoría fue muy bienvenida.

“La 5ª Fecha del Campeonato Don Tacho Pony S.L.P., fue un evento muy bueno. Nos recibieron con mucho gusto, con mucha calidez. En la junta de pilotos nos dieron un aplauso por apoyar al campeonato. Nuestros pilotos, estaban contentísimos por la pista. A mí me tocó correr los Pony III y quedamos en segundo lugar”, relató Ángel Lozano, promotor de Monza Cup.

El evento, que se caracterizó por emocionantes y divertidas batallas, se desarrolló bajo un clima caluroso y el circuito que se utilizó en el Parque Tangamamga II. La pole en la clasificación general de la Monza Cup y en la STM fue de Ángel Lozano.

Los ganadores de Monza Cup fueron: En los STM, Ángel Junior Padilla; en Expertos ganó Alejandro Paredes; en Novatos G Pro, Iván Gámez; y en Novatos Iniciación, Ricardo Morales Shaadi.

“El promotor Ramiro Herrera nos hizo la invitación abierta para regresar. Vamos a tratar de hacer una fecha en San Luis Potosí, cada año, por lo menos, para que esto se vuelva una tradición”, aseveró Lozano.

PODIOS

STM

1. Ángel Júnior Padilla

2. Ángel Lozano

EXPERTOS

1. Alejandro Paredes

2. Emiliano Rodríguez

NOVATOS G PRO

1. Iván Gámez

2. Hugo Meza

3. Richie Ojeda / Fabián Trejo

NOVATOS INICIACIÓN

1. Ricardo Morales Shaadi

2. Juan Carlos Morales Shaadi

3. Karla Lozano

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