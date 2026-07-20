Ejecutaron a un hombre en Chietla

Desde Puebla

Un hombre asesinado con balazos en la cabeza la tarde de este lunes, sobre el camino que conduce a la comunidad El Cascalote, junta auxiliar de Atencingo, en Chietla.

La víctima presentaba heridas en la cabeza y evidencias en el sitio, con sangre seca.

El asesinado era Fernando R, 30 años, bacheador de oficio.