Ejecutaron a un hombre en Chietla

Desde Puebla
Un hombre asesinado con balazos en la cabeza la tarde de este lunes, sobre el camino que conduce a la comunidad El Cascalote, junta auxiliar de Atencingo, en Chietla.
La víctima presentaba heridas en la cabeza y evidencias en el sitio, con sangre seca.
El asesinado era Fernando R, 30 años, bacheador de oficio.
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