Grupo paramilitar de San José Ixtapa golpeó a motociclista “porque tenía una actitud sospechosa”

Desde Puebla

Miembros de Pueblos Unidos estuvieron a punto de linchar a un joven, solo “porque tenía una actitud sospechosa” en San José Ixtapa, comunidad de Cañada Morelos.

El presidente auxiliar de San José, al notar al joven, prefirió llamar a los integrantes de Pueblos Unidos, en vez de a los elementos de Seguridad Pública estatal o municipal.

El joven dijo estaba perdido, además de que su motocicleta se le descompuso, trató de retirarse; sin embargo, el mismo presidente auxiliar le sujetó la unidad, para impedir su escape, al tiempo que los integrantes de Pueblos Unidos lo hirieron.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificado y mucho menos se sabe su estado de salud.