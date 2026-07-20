Grupo paramilitar de San José Ixtapa golpeó a motociclista “porque tenía una actitud sospechosa”

Desde Puebla
Miembros de Pueblos Unidos estuvieron a punto de linchar a un joven, solo “porque tenía una actitud sospechosa” en San José Ixtapa, comunidad de Cañada Morelos.
El presidente auxiliar de San José, al notar al joven, prefirió llamar a los integrantes de Pueblos Unidos, en vez de a los elementos de Seguridad Pública estatal o municipal.
El joven dijo estaba perdido, además de que su motocicleta se le descompuso, trató de retirarse; sin embargo, el mismo presidente auxiliar le sujetó la unidad, para impedir su escape, al tiempo que los integrantes de Pueblos Unidos lo hirieron.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificado y mucho menos se sabe su estado de salud.
You may also like
-
Complejo Deportivo Universitario suspende actividades por periodo vacacional: BUAP
-
Hombre recibió al menos 4 balazos en Huauchinango
-
Armenta confirmó desmantelamiento de narcolaboratorio en Jopala
-
Esculturas de Amy Camacho y Pedro Ángel Palou en el Centro Histórico, dañadas y robadas nuevamente
-
Clínica “La Sagrada Familia” sigue abierta, pese a muerte de una menor