Trump impone aranceles de 50% a productos canadienses; incluye bienes del T-MEC

EL UNIVERSAL

Washington. El presidente Donald Trump anunció el lunes aranceles del 50% a la mayoría de los productos canadienses, alegando que Canadá ha discriminado injustamente a los automóviles, el alcohol y los productos lácteos estadounidenses.

Según la Casa Blanca, los aranceles entrarán en vigor dentro de 30 días.

Cubrirán una amplia variedad de productos, entre ellos vino, palos de hockey y cemento, según la Casa Blanca.

Importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidos.

Los nuevos aranceles del 50% excluirían los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales cruciales, pero incluirían bienes que anteriormente habían estado protegidos de impuestos a la importación por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC. Washington no renovó ese pacto comercial de 2020, lo que desencadenó un nuevo conjunto de negociaciones que podría prolongarse hasta 2036.

Un funcionario del gobierno estadounidense que adelantó la medida afirmó que Canadá era uno de los únicos países, aparte de China, que había tomado represalias contra los aranceles anteriores de Trump y que debía rendir cuentas por ello.

El funcionario, que insistió en mantener el anonimato durante una llamada con los periodistas para adelantar las medidas del presidente, señaló que Trump firmó firmado tres proclamaciones para aplicar los aranceles en virtud del artículo 338 de la Ley de Comercio de 1930. El año pasado, varios legisladores demócratas propusieron derogar dicha sección porque, según ellos, Trump podría utilizarla para desestabilizar la economía.

El funcionario afirmó que Trump pidió a sus asesores que estudiaran la posibilidad de imponer aranceles adicionales a Canadá, ya que los incendios forestales de ese país perjudican la calidad del aire en Estados Unidos.

El primer ministro canadiense Mark Carney señaló en un comunicado que su gobierno cree en los “beneficios del comercio libre y justo”, tras haber firmado “más de 20 nuevas alianzas económicas y de seguridad”. Dijo que Canadá está preparada para negociar con el gobierno de Trump, a quien acusó de violar el T-MEC.

“Esta disputa comercial ha elevado los costos para las familias, particularmente en Estados Unidos”, expresó el premier. “Canadá está lista para entablar un diálogo intensivo con el fin de abordar los asuntos pendientes con Estados Unidos, en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos”.

Los aranceles podrían incrementarse hasta convertirse en una guerra comercial más amplia, a medida que Canadá procura defender su economía. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, considera que se avecina un posible enfrentamiento.

“Si estos aranceles se implementan, Canadá debería responder arancel por arancel, dólar por dólar”, publicó Ford en redes sociales.