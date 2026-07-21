La creciente demanda de atención auditiva impulsa nuevos retos para la innovación y el acceso en LATAM

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El INEGI señala que más de 2.3 millones de personas viven con discapacidad auditiva en México, una cifra comparable a los 2.2 millones de personas que acudieron a las dos últimas celebraciones de junio, en el Ángel de la Independencia.

Alrededor de 400 niñas y niños requieren cada año un dispositivo implantable para desarrollar la audición, según el INRLGII.

Latinoamérica se perfila como una de las regiones con mayor potencial para el crecimiento de tecnologías auditivas especializadas: MED-EL

Ciudad de México, julio de 2026. – El aumento de la esperanza de vida, una mayor conciencia sobre la salud auditiva y el desarrollo de nuevas tecnologías están impulsando una creciente demanda de servicios especializados en América Latina. Sin embargo, este panorama también pone en evidencia un reto que persiste en la región: la salud auditiva aún requiere una mayor prioridad dentro de la agenda pública para ampliar el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos especializados.

Frente a este escenario, expertos coinciden en que responder a esta necesidad implicará fortalecer la detección temprana, ampliar la disponibilidad de profesionales y consolidar estrategias que acerquen los avances médicos a un mayor número de personas. Para MED-EL, líder en soluciones médicas auditivas, este contexto también representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre autoridades, instituciones de salud, profesionales e industria.

“La necesidad de atención auditiva seguirá creciendo durante los próximos años y eso exige una visión de largo plazo. Hoy contamos con implantes auditivos que incorporan décadas de investigación y permiten ofrecer soluciones cada vez más personalizadas para distintos perfiles de pacientes. Sin embargo, la innovación sólo genera un impacto real cuando va acompañada de un diagnóstico oportuno y de un mayor acceso a estos tratamientos. Lograrlo dependerá de un trabajo conjunto entre autoridades, profesionales de la salud, instituciones e industria, que permita fortalecer este tema dentro de las prioridades de salud pública”, señaló Juan Ignacio Campo Bassetti, Gerente General de MED-EL México.

En México, la discapacidad auditiva representa uno de los principales retos en materia de salud e inclusión. Según el INEGI, más de 2.3 millones de personas viven con discapacidad auditiva en México. Para dimensionar esta cifra, equivale a los 2.2 millones de asistentes registrados durante las dos últimas celebraciones de junio por los triunfos de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia y sus alrededores. Además, conforme aumenta la esperanza de vida de la población, se prevé un incremento sostenido en la necesidad de servicios relacionados con la audición, tanto por el envejecimiento como por os casos presentes desde el nacimiento como aquellos adquiridos a lo largo de la vida.

Es importante mencionar que la hipoacusia no se manifiesta de la misma manera en todas las personas, por lo que una valoración clínica permite identificar las necesidades de cada paciente y definir la alternativa terapéutica más adecuada. Existen distintos tipos y grados de pérdida auditiva, desde leves hasta profundas, así como alteraciones que pueden presentarse en el oído externo, medio o interno, e incluso en las vías nerviosas encargadas de transmitir el sonido al cerebro.

Uno de los desafíos menos visibles ocurre después del nacimiento. Aunque el tamiz auditivo neonatal facilita la detección temprana de posibles alteraciones en la audición, el acceso a la confirmación diagnóstica y al tratamiento oportuno sigue siendo una tarea pendiente. De acuerdo con la Secretaría de Salud, tres de cada mil recién nacidos presentan sordera, por lo que el seguimiento posterior al tamiz resulta determinante para confirmar el diagnóstico e iniciar la intervención durante los primeros meses de vida. Diversos especialistas han advertido que muchos recién nacidos con resultados de riesgo no concluyen este proceso ni reciben atención de manera oportuna.

Dar continuidad a este proceso resulta fundamental. Actualmente existen diferentes opciones para tratar la pérdida auditiva, entre ellas, auxiliares auditivos, implantes cocleares, sistemas de conducción ósea y dispositivos de oído medio. Estos representan una alternativa para personas con hipoacusia severa o profunda, ya que sustituyen la función de las células dañadas del oído interno mediante la estimulación directa del nervio auditivo, permitiendo que las señales sonoras lleguen nuevamente al cerebro para ser interpretadas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII), aproximadamente 46 mil niñas y niños viven con discapacidad auditiva en México y alrededor de 400 requieren cada año un dispositivo implantable para desarrollar la audición, lo que pone de manifiesto la importancia de garantizar una atención integral desde los primeros años de vida.

Este panorama también está transformando el desarrollo de las tecnologías auditivas implantables. Latinoamérica destaca como una de las regiones con mayores oportunidades de crecimiento. Países como México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile registran una alta necesidad de atención, mientras que el acceso a estas alternativas todavía es limitado, un escenario que impulsa la investigación y el desarrollo de nuevos dispositivos. En los últimos años, la innovación en este campo, incluyendo desarrollos impulsados desde Austria, uno de los principales centros de investigación en tecnología auditiva, ha permitido incorporar procesadores más pequeños, sistemas de procesamiento de sonido más precisos y herramientas que favorecen una mejor comprensión del habla, incluso en entornos con ruido.

Aunque el interés por este tema ha crecido durante los últimos años, aún hace falta consolidar la salud auditiva dentro de las políticas públicas y ampliar la cobertura de los tratamientos disponibles. Mantener una coordinación efectiva entre instituciones, autoridades sanitarias, profesionales de la salud e industria será fundamental para responder a este desafío de salud pública. En este contexto, la evolución de tecnologías como los implantes cocleares abre nuevas oportunidades para que más personas con sordera severa o profunda accedan a tratamientos que favorezcan su comunicación, desarrollo e inclusión a lo largo de la vida.

Acerca de MED-EL

MED-EL Medical Electronics, líder en soluciones auditivas implantables, tiene como misión superar la pérdida auditiva como barrera para la comunicación y la calidad de vida. Esta empresa privada, con sede en Austria, fue cofundada por los pioneros del sector Ingeborg y Erwin Hochmair, cuya investigación pionera condujo al desarrollo del primer implante coclear (IC) multicanal microelectrónico del mundo, implantado con éxito en 1977 y que sentó las bases de lo que hoy conocemos como el IC moderno. Esto sentó las bases para el exitoso crecimiento de la empresa en 1990, cuando contrataron a sus primeros empleados. Hasta la fecha, MED-EL cuenta con más de 3100 empleados en alrededor de 90 países y 30 ubicaciones en todo el mundo.

La empresa ofrece la más amplia gama de soluciones implantables y no implantables para tratar todo tipo de pérdida auditiva, permitiendo que personas en 140 países disfruten del don de la audición con la ayuda de un dispositivo MED-EL. Las soluciones auditivas de MED-EL incluyen sistemas de implantes cocleares y de oído medio, un sistema combinado de implantes auditivos con estimulación electroacústica, implantes auditivos de tronco encefálico y dispositivos de conducción ósea quirúrgicos y no quirúrgicos.