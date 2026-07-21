No habrá campeón de la temporada regular en Nascar México y en Challenge Series

Staff/RG

Con motivo de la implementación del formato “El Chase”, en la presente temporada únicamente se reconocerá al Campeón del Año y al Novato del Año al finalizar el campeonato.

Al Final de la temporada se premiará por categoría a:

• Campeón del Año

• Piloto Novato del Año

Los campeones de ambas categorías, se definirán con un sistema de puntuación. La temporada consta de doce fechas puntuables; 8 fechas de temporada regular y 4 fechas de Chase. Al finalizar la fecha 8, pasarán al Chase, los 10 pilotos de cada categoría que por puntos se encuentren mejor colocados en el estado del campeonato de pilotos.

Para la fecha 9, los 10 pilotos que por categoría pasaron al Chase comenzarán la carrera con la siguiente puntuación:

NASCAR CHALLENGE

Posición Puntos Posición Puntos

1 2015 1 1015

2 2012 2 1012

3 2009 3 1009

4 2006 4 1006

5 2005 5 1005

6 2004 6 1004

7 2003 7 1003

8 2002 8 1002

9 2001 9 1001

10 2000 10 1000

En caso de empate en puntos, las victorias de la temporada regular servirán para acomodar las posiciones de los pilotos en el Chase, en caso de empate serán los segundos lugares y así sucesivamente hasta lograr el desempate.

Todos los pilotos seguirán sumando puntos según su posición final de cada carrera, así como los puntos extras.

Si por causas de fuerza mayor existiera un cambio de piloto después de recibir la bandera verde, se otorgarán únicamente los puntos de la posición ganada, no recibirá los puntos extra en caso de ser ganador.

El piloto dentro del Chase que acumule más puntos al terminar las fechas será el Campeón de la Temporada.

Para poder participar en el “Chase” y se declarado campeón, a menos de que NMS autorice lo contrario, los autos deben participar en todos los eventos de la temporada regular, los pilotos que por causa de fuerza mayor y/o que tengan participación en eventos de automovilismo internacionales, podrán ausentarse hasta en dos eventos para poder seguir siendo elegibles para el “Chase”, deberán avisar a la serie y el auto deberá participar en la carrera. Si durante las prácticas y/o calificación el auto sufre un accidente y por determinación del área técnica el auto no puede participar en la carrera, se considerará como si el auto hubiera participado en la carrera.

Si a criterio de NASCAR México, los resultados de una carrera son afectados, alterados y/o modificados por acciones de pilotos y/o equipos se considera una falta muy grave y son sancionados hasta con la exclusión del Chase, es importante aclarar que esta determinación es únicamente a criterio de NASCAR México.