¿Sin energía, mal humor y cero foco? Tu cerebro podría estar pidiendo agua

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Una pérdida de apenas entre 1% y 2% del agua corporal puede afectar funciones cognitivas como la atención, la memoria y el estado de ánimo.

En el Día Mundial del Cerebro, Bonafont invita a reconocer la hidratación como un hábito cotidiano que también contribuye al desempeño cognitivo.

El cansancio, la dificultad para concentrarse o incluso el mal humor suelen atribuirse al estrés, la falta de sueño o el exceso de trabajo. Sin embargo, una hidratación insuficiente también puede estar detrás de estas señales.

De acuerdo con especialistas del International Chair for Advanced Studies on Hydration, perder solo entre el 1% y 2% del agua corporal puede afectar funciones cognitivas como la atención, la memoria y el estado de ánimo, recordándonos que el cerebro también depende del agua para funcionar correctamente.

Con motivo del Día Mundial del Cerebro, Bonafont pone sobre la mesa la relación entre la hidratación y el desempeño cognitivo, un aspecto que suele pasar desapercibido frente a otros beneficios del consumo de agua. La evidencia científica disponible ha documentado que mantener una hidratación adecuada contribuye al funcionamiento del cerebro, al favorecer la comunicación neuronal y procesos asociados al aprendizaje y la toma de decisiones.

Fatiga, irritabilidad o dificultad para sostener la concentración tienden a normalizarse dentro del ritmo cotidiano. Sin embargo, también pueden asociarse con una ingesta insuficiente de líquidos. Estudios2 en el área de la hidratación han identificado que mantener un consumo adecuado de agua se relaciona con un mejor desempeño en tareas que requieren atención sostenida, memoria de corto plazo y velocidad de respuesta.

¿Cuánta agua se recomienda consumir?

Las necesidades de hidratación varían según la edad, el nivel de actividad física, el clima y la alimentación. Mantener el hábito de beber agua a lo largo del día, sin esperar a sentir sed, ayuda a cubrir los requerimientos individuales del organismo.

Mantener la hidratación como parte de la rutina diaria representa una práctica sencilla que puede influir tanto en el funcionamiento del cuerpo como en el desempeño cognitivo. Bonafont retoma este tema en el Día Mundial del Cerebro para destacar la importancia de integrar este hábito dentro de las decisiones cotidianas de cuidado personal.

“La hidratación suele asociarse principalmente con el rendimiento físico, pero también interviene en funciones cognitivas clave como la concentración, la memoria y el aprendizaje. Mantener un consumo adecuado de agua a lo largo del día contribuye al funcionamiento normal del organismo y al equilibrio de estos procesos”, señaló Ximena Barajas, nutrióloga de Danone.

El cansancio repentino o la falta de concentración también pueden ser un recordatorio de hacer una pausa para hidratarse. Mantener un consumo constante de agua forma parte de los hábitos que contribuyen al desempeño diario del cuerpo y del cerebro.