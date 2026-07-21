Más de 70 especialistas de distintos países participan en el Guillermo Haro Workshop 2026

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Con la participación de más de 70 investigadoras, investigadores y estudiantes provenientes de México y de diversos países, entre ellos España, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Costa Rica, dio inicio esta mañana en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) el Guillermo Haro Workshop 2026 (GH2026), uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a la investigación en astrofísica.

El taller fue inaugurado por la doctora Claudia Feregrino Uribe, directora de Investigación del INAOE y encargada del despacho de los asuntos de la Dirección de Desarrollo Tecnológico del Instituto, acompañada por los doctores F. Fabián Rosales-Ortega, Divakara Mayya y Alfredo Montaña, investigadores del INAOE, así como por el doctor José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.

El Programa Guillermo Haro fue creado en 1995 en honor al astrónomo Guillermo Haro, fundador del INAOE, con el propósito de fomentar la investigación en temas específicos de astrofísica, fortalecer la colaboración entre investigadoras, investigadores y estudiantes avanzados, y contribuir al desarrollo de esta disciplina en México.

A lo largo de más de tres décadas, el Guillermo Haro Workshop se ha consolidado como un espacio de referencia para el intercambio científico internacional, reuniendo a especialistas de instituciones de prestigio para discutir problemas de frontera y promover nuevas colaboraciones de investigación.

La edición 2026 está dedicada al tema “Abundancias químicas, propiedades del medio interestelar y evolución galáctica a través del tiempo cósmico”. Durante dos semanas intensivas, las y los participantes analizarán los avances más recientes en el estudio de la composición química de galaxias, la física del medio interestelar y la evolución del Universo desde sus primeras épocas hasta la actualidad.

El formato del taller combina conferencias científicas por la mañana con sesiones de discusión y trabajo colaborativo por la tarde, en un ambiente abierto que favorece el intercambio de ideas, el desarrollo de nuevos proyectos y el establecimiento de colaboraciones internacionales.

Como parte de las actividades del Guillermo Haro Workshop 2026, el INAOE y Museos Puebla invitan al público en general a la conferencia de divulgación “La receta química del Universo: un viaje desde la Vía Láctea hasta las primeras galaxias, a través de su luz”, que será impartida por la Dra. Karla Arellano-Córdova, del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA).

La conferencia se llevará a cabo el jueves 23 de julio, a las 17:30 horas, en el Museo San Pedro de Arte (4 Norte 203, Centro Histórico de Puebla). La entrada es libre.