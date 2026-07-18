El Museo Infierno Escarlata, un homenaje a la historia deportiva y social del Toluca

EL VALLE

Toluca, Méx.- La historia del Deportivo Toluca comenzó un nuevo capítulo con la reapertura del renovado Salón de la Fama “Infierno Escarlata”, un espacio que modernizó sus instalaciones para ofrecer una experiencia inmersiva a los aficionados, sin perder de vista el legado que ha convertido a los Diablos Rojos en una de las instituciones más exitosas del futbol mexicano.

En el acto protocolario estuvieron presentes directivos, exjugadores, integrantes del plantel escarlata y representantes de los medios de comunicación. Entre las personalidades destacaron Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo de Administración del Deportivo Toluca; Francisco Suinaga, presidente ejecutivo del club; así como figuras emblemáticas como Vicente Pereda, Hernán Cristante, José Manuel “Chepo” de la Torre, Rafael Lebrija, Edgar Dueñas y Carlos Esquivel.

Tras permanecer cerca de diez meses en remodelación, el museo incorporó tecnología de última generación para transformar el recorrido de los visitantes. Pantallas interactivas, contenido audiovisual, iluminación especial y efectos multimedia complementan la exhibición de trofeos, camisetas históricas, fotografías, documentos y artículos que han marcado la trayectoria del conjunto mexiquense.

El recinto también suma un espacio dedicado a los cinco campeonatos conquistados por la institución durante el último año y medio, entre ellos los recientes títulos de Liga MX y la Copa de Campeones de la CONCACAF, logros que ya forman parte de la rica historia escarlata.

Durante la ceremonia, Rubén Cuevas, director de Mercadotecnia y Contenido del Deportivo Toluca, destacó que el objetivo de la renovación fue mantener vivo el vínculo entre la institución y su afición.

“Los clubes más grandes del mundo honran su pasado, pero nunca dejan de evolucionar. Nuestro museo ha sido durante muchos años el lugar donde viven nuestros recuerdos más valiosos, los campeonatos, las grandes figuras y los momentos inolvidables que han construido nuestra historia. Sin embargo, la historia también evoluciona y en los últimos años el Deportivo Toluca ha seguido escribiendo nuevas páginas con títulos, héroes y generaciones de aficionados que enriquecen nuestra identidad”, afirmó.

Por su parte, Valentín Diez Morodo dejó claro que los recientes éxitos deportivos representan un incentivo para seguir conquistando nuevos objetivos y no un punto de llegada para la institución.

“Cualquiera podría pensar que con esto estamos conformes, pero no; vamos por más. En lo que resta de este 2026 todavía hay varios títulos por disputar y me gustaría que se comprometan aquí, en este museo, a conseguirlos”, expresó el dirigente ante jugadores y leyendas del club.

El renovado Salón de la Fama “Infierno Escarlata” abrirá sus puertas al público entre finales de julio y principios de agosto, consolidándose como un espacio donde el pasado y el presente del Toluca convergen para inspirar el futuro de los Diablos Rojos y mantener viva una historia que continúa escribiéndose con nuevos triunfos.