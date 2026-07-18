¡Acuerdo total! Zinedine Zidane será el nuevo entrenador de Francia

El campeón del mundo tomará las riendas de Les Bleus con la mira puesta en el Mundial de 2030

Leonardo Guzmán Hernández

La Federación Francesa de Futbol (FFF) tiene todo acordado para que Zinedine Zidane se convierta en el nuevo director técnico de la selección de Francia. Diversos reportes señalan que la decisión fue tomada desde finales del año pasado y que el exentrenador del Real Madrid asumirá el cargo una vez concluyan los trámites administrativos tras la salida de Didier Deschamps, quien puso fin a su ciclo después de la eliminación en las semifinales del Mundial 2026.

De acuerdo con la información publicada por medios franceses, Zidane ya comenzó a conformar su cuerpo técnico y únicamente resta la firma oficial de los contratos para hacer público el anuncio. Será la primera experiencia de “Zizou” al frente de una selección nacional, luego de una exitosa carrera como entrenador de clubes, en la que conquistó tres Champions League consecutivas, dos títulos de LaLiga y múltiples trofeos con el Real Madrid.

La FFF apostará por un proyecto a largo plazo encabezado por una de las máximas leyendas del futbol francés. Entre los principales objetivos de Zidane estarán la Liga de Naciones de la UEFA, la Eurocopa 2028 y, sobre todo, la Copa del Mundo de 2030, donde buscará devolver a Francia a lo más alto del futbol internacional tras quedarse a las puertas de una nueva final mundialista.