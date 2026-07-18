Volcadura de tráiler en la Toluca-Tenango deja fallecidos

EL VALLE

San Antonio La Isla, Méx.- Dos hombres perdieron la vida la mañana de este viernes tras verse involucrados en una serie de accidentes registrados sobre la carretera Toluca-Tenango, a la altura de la zona del Floracopio, en los límites de los municipios de San Antonio La Isla y Mexicaltzingo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance inició cuando un automóvil que circulaba con dirección a Toluca salió del camino y se impactó contra un árbol ubicado en el camellón. Debido a la fuerza del choque, la unidad terminó volcada y el árbol cayó sobre los carriles de circulación contraria.

Minutos después, un tractocamión que transitaba por la zona no logró detener su marcha y se impactó contra el árbol derribado, lo que provocó que la unidad pesada también volcara y quedara atravesada sobre el pavimento, generando un segundo accidente de consideración.

A consecuencia de estos hechos, los dos ocupantes del vehículo compacto fallecieron en el lugar. Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia, paramédicos, elementos de seguridad pública, bomberos y personal de Protección Civil acudieron para atender la situación, asegurar la zona y realizar las labores correspondientes.

La carretera Toluca-Tenango registró severas afectaciones a la circulación en ambos sentidos durante varias horas, debido a las maniobras para retirar las unidades involucradas, el árbol derribado y liberar la vialidad. El accidente ocurrió poco antes de las seis de la mañana, provocando congestionamiento en una de las principales vías de conexión entre Toluca y el sur del Estado de México.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos, recabar indicios e iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Peritos trabajan para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

Con apoyo de grúas, las autoridades retiraron los vehículos involucrados y poco después de las 12:00 horas ambos sentidos de la carretera fueron liberados, permitiendo la reanudación del tránsito en la zona.