Puebla resistió ante FC Juárez obtuvo valioso triunfo de visita

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El conjunto poblano defiende con éxito la ventaja tempranera en el Estadio Olímpico Benito Juárez tras sufrir una expulsión en el complemento

La actividad del viernes por la noche cerró en la frontera, donde Puebla dio una buena exhibición en el arranque de la era de Gerardo Espinoza y venció 0-1 a FC Juárez. El comienzo del torneo fue positivo para La Franja, que resistió con un hombre menos y sumó sus primeros tres puntos del Apertura 2026.

Juárez sufrió un golpe temprano con la lesión de Lucas Romero, quien salió apenas a los dos minutos de partido. Puebla aprovechó el desconcierto inicial y comenzó a inquietar la portería de Sebastián Jurado hasta encontrar el gol de Ignacio Maestro Puch.

La visita mantuvo el control durante buena parte del primer tiempo e incluso tuvo una anotación de chilena de Alberto Herrera al minuto 38, pero el gol fue anulado por una falta previa. Puebla fue mejor sobre el campo y se marchó al descanso con ventaja mínima.

Para el segundo tiempo, Bravos adelantó líneas y aumentó la presión, sobre todo después de la expulsión de Íker Moreno al minuto 64. Esa jugada obligó a Puebla a replegarse para defender la ventaja que había construido en el primer lapso.

Tras la tarjeta roja, Juárez empujó en busca del empate, pero no encontró claridad en el último tramo. Puebla resistió sin sufrir de más, mantuvo el cero y consiguió una victoria valiosa en el inicio del torneo.

Puebla corta mala racha ante Bravos

El triunfo, además de darle un buen inicio de torneo y de proyecto a Gerardo Espinoza, sirvió para cortar una mala racha ante Juárez. Puebla no vencía a Bravos desde el Clausura 2023 y acumulaba cinco partidos consecutivos sin derrotar al cuadro fronterizo.

Fernando Hernández y un arbitraje cuestionado

Apenas es la Jornada 1, pero Fernando Hernández tuvo un trabajo con muchas quejas por parte de los dos equipos. En el primer tiempo anuló un gol a Puebla por una falta dentro del área que dejó dudas. En el complemento fue al VAR para revisar una jugada de contragolpe de Bravos que derivó en la expulsión de Íker Moreno.

Debut desafortunado para Lucas Romero

El único refuerzo de Bravos que arrancó como titular fue el mediocampista Lucas Romero. Apenas al minuto 2 tuvo un salto en el centro del campo y, al caer, se hizo daño en la rodilla.

Romero salió de cambio y en su lugar entró Denzell García. En los próximos días se conocerá la gravedad de la lesión del mediocampista argentino.

El momento que cambió el partido

Puebla puso el partido a su favor apenas al minuto 11, cuando apareció Ignacio Maestro Puch para marcar el primer gol de La Franja en el torneo. La anotación terminó por significar los tres puntos en la frontera.

El héroe del partido

Ignacio Maestro Puch fue la figura del encuentro. Además del gol, el atacante argentino tuvo otros dos cabezazos bien colocados con los que buscó ampliar el marcador. Se mostró participativo y dejó buenas sensaciones en el inicio de un torneo en el que buscará mejorar lo hecho el semestre anterior, cuando no pudo anotar.

Once de Juárez

Sebastián Jurado; Alejandro Mayorga, Jesús Murillo, Haret Ortega, Javier Aquino; Lucas Romero, Monchu, Madson, Guilherme Castilho; Ricardo Oliveira y Óscar Estupiñán.

Once de Puebla

Ricardo Gutiérrez; Fernando Monárrez, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Íker Moreno; Alberto Herrera, Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Kevin Velasco; Emiliano Gómez e Ignacio Maestro Puch.

¿Qué viene para Juárez?

Bravos tendrá su primera visita del Apertura 2026 en la Jornada 2, cuando enfrente a Chivas en el Estadio Akron. El partido está programado para el sábado 25 de julio a las 17:00 horas.

¿Qué viene para Puebla?

El debut de Puebla como local en el Estadio Cuauhtémoc tendrá que esperar, porque en la Jornada 2 visitará a Cruz Azul en el Estadio Banorte. El partido se disputará este martes y se adelantó por el Campeón de Campeones.