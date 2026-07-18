Derivado de las lluvias registradas la tarde de este 17 de julio, el paso provisional de Tlapehuala, que comunica a los municipios de Tlacuilotepec y Xicotepec, sufrió daños

Abelardo Domínguez
Por tal motivo, autoridades informaron que el paso permanecerá cerrado a la circulación vehicular hasta nuevo aviso. Una vez que las condiciones climatológicas lo permitan, se realizarán los trabajos necesarios para su rehabilitación y restablecer el tránsito de manera segura.
Se recomienda a la población:
- Extremar precauciones ante las lluvias.
- Mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales
Se mantiene el monitoreo permanente de la zona e informará oportunamente cuando el paso sea reabierto.
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