La aclamada joya islandesa “El amor que permanece” llega a cines de México el 31 de julio

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Estreno mundial en la sección Cannes Premiere del Festival de Cine de Cannes 2025, donde su perro actor Panda ganó la Palm Dog

Seleccionada para representar a Islandia en la categoría de Mejor Película Internacional de la 98 entrega del Oscar

Después de un firme recorrido por encuentros cinematográficos internacionales y de tener algunas proyecciones especiales en México como parte de la 79 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) donde ganó el Premio de la Crítica Latinoamericana al Cine Europeo ante la presencia de su actor Sverrir Gudnason, el aclamado drama islandés “El amor que permanece” (“The Love That Remains”) tendrá su esperado estreno en salas de cine mexicanas el próximo 31 de julio, cobijado bajo la distribución de Lool Films.

Dirigido y escrito por el cineasta Hlynur Pálmason, el filme llega a nuestro país precedido de un enorme prestigio global. Cautivó al Festival de Cannes, donde el tierno perro Panda se llevó la codiciada Palm Dog por su destacada actuación. También fue seleccionada para representar a Islandia en la 98 entrega de los Premios de la Academia en la categoría de Mejor Película Internacional y a pesar de no lograr la nominación ha hecho el ruido necesario entre la crítica especializada para hacerse hasta ahora de un impresionante 94% de aceptación en Rotten Tomatoes.

“El amor que permanece” destaca como una historia familiar emotiva con un toque profundamente esperanzador sobre los nuevos comienzos. La trama sigue a Anna (Saga Garðarsdóttir) y Magnus (Sverrir Gudnason), una pareja recién separada que se reúne con sus tres hijos en una pequeña aldea rural. A través del paso de las cuatro estaciones, la audiencia puede atestiguar la desintegración de la relación de la pareja entre escenas que capturan la belleza de los momentos cotidianos, como si de esa forma buscaran ponerlos a salvo del olvido en un hipotético álbum familiar.

La película va de la melancolía a la calidez, retratando con una honestidad brutal las complejidades de los lazos de sangre y las rupturas amorosas. Apoyada en las brillantes actuaciones de su elenco y una fotografía que retrata los imponentes paisajes islandeses como un reflejo del mundo interno de sus personajes, la producción se consolida como uno de los estrenos cinematográficos más conmovedores y visualmente deslumbrantes del año.

A partir del 31 de julio, el público mexicano podrá sumergirse en esta entrañable experiencia cinematográfica que demuestra que, incluso cuando el amor se transforma, siempre permanece una luz hacia el futuro.

“El amor que permanece” podrá verse en: