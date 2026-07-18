El drama psicológico “Tinskani” estrena en GIFF con una historia sobre afrontar el luto

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Parte de la Selección Oficial en Competencia del Festival Internacional de Cine Guanajuato, participa en las secciones Guanajuato y Cortometraje Mexicano

Se proyectará en Guanajuato Capital y San Miguel de Allende los días 26, 30 y 31 de julio

En el marco de la vigesimonovena edición del GIFF, a realizarse del 24 de julio al 2 de agosto, se estrenará el cortometraje mexicano “Tinskani”. Bajo la dirección de Claudio V. Ventosa, quien escribió el guión junto a Mayte Serna Pérez, esta producción se sumerge en las profundidades del drama psicológico para confrontar al espectador con el morbo colectivo y la insensibilización ante la violencia.

Forma parte de la programación de la Selección Oficial Guanajuato y la Selección Oficial Cortometraje Mexicano, donde aporta una mirada íntima al luto y al voyeurismo mientras sigue los pasos de un fotoperiodista de nota roja que se encuentra atrapado en el duelo tras la muerte de su mentor. Mientras su pareja intenta convencerlo de asistir al funeral, el protagonista es acechado de forma obsesiva por la fotografía del cadáver de su amigo, una imagen que se cuela en sus pesadillas.

Buscando escapar de la inevitabilidad de la muerte, el personaje principal deambula por sus alrededores y la presencia enigmática de un teporocho local, al igual que la advertencia de una mojiganga, acentúan su crisis existencial. En lugar de enfrentar su pérdida, huye y transforma su dolor en una oportunidad para reemplazar el retrato fantasmal del horror por una nueva captura de la realidad.

El imponente diseño visual de este cortometraje cobra vida gracias a diversas locaciones del Estado de México que magnifican el aislamiento psicológico del protagonista, dando como resultado una propuesta visual cruda e invitando a la audiencia no solo a ver una historia, sino a reflexionar sobre lo que decidimos mirar día con día.

“He sido testigo de primera mano de la forma en la que la violencia se ha propagado y quebrado la vida de personas cercanas. El constante bombardeo de imágenes violentas consumió mi entorno visual desde que era un niño. La primera vez que vi un cadáver fue a los 11 años, al pasar junto al puente de Galerías Cuernavaca. La fotografía del cuerpo acribillado de Beltrán Leyva es una imagen que recuerdo nítidamente. Busqué investigar este fenómeno para entender el efecto que mirar estas imágenes tiene en mí y en millones de mexicanos”, comparte el director Claudio V. Ventosa.

A través de este drama, el realizador ofrece un vistazo a la fricción existente entre la belleza estética y la violencia retratada desde un mismo lugar. Además, el cineasta define su obra como una exploración audiovisual sobre el consumo y la producción de imágenes violentas.

“Tinskani” fue producido por Alejandra M. Insausti y cuenta con la distribución de Benuca Films. El reparto principal está conformado por Guillermo Meneses, Kathia Violeta, Miguel Cruz Olvera y Félix Benítez García.

El corto contará con cuatro proyecciones durante el GIFF:

GTO: Domingo 26 de julio, 11:00 AM – Cine+ Sala 1 – Selección Oficial Guanajuato

GTO: Domingo 26 de julio, 8:00 PM – Teatro Cervantes – Selección Oficial Corto Mexicano Programa 7

SMA: Jueves 30 de julio, 12:30 PM – Auditorio Miguel Malo, Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante” – Selección Oficial Corto Mexicano Programa 7

SMA: Viernes 31 de julio, 7:00 PM – Teatro Rodolfo Fernández, Centro Cultural Instituto Allende – Selección Oficial Guanajuato

El director, la coguionista y la productora de la película están disponibles para dar entrevistas previo al festival y durante el mismo. Tenemos visionado disponible para que puedan ver el cortometraje.