Marina del Pilar y Jaime Bonilla tambalean alianza 4T en Baja California; ésta es la razón de su rompimiento

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Las fricciones entre Jaime Bonilla Valdez y la actual gobernadora de la 4T en Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tienen el potencial de comprometer la alianza estatal Morena-PT-PVEM rumbo a las elecciones de 2027.

Bonilla, denunciado por Ávila Olmeda de ser artífice de las reuniones de la actual mandataria con supuestos agentes del FBI y filtrar los audios, puso en jaque la alianza electoral durante el registro de aspirantes al proceso interno de la coalición rumbo a la renovación de la gubernatura.

El 22 de junio último, el Partido del Trabajo registró como aspirante a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana. Ella no acudió sola, fue acompañada por el coordinador estatal petista, el mismo Jaime Bonilla.

En entrevista con medios de comunicación, Bonilla aclaró que la alianza no estaba confirmada:

“En primer lugar, todavía no decidimos si la vamos a someter a la encuesta. Ella es coordinadora del PT. No está en papel todavía la alianza, está en veremos (…) No estamos endiosados en hacer una alianza. Queremos ver primero cómo se va desenvolviendo para que el PT tome su mejor decisión para el PT. Si no hay piso parejo, claro (que no habrá alianza)”, dijo en aquel momento.

Bonilla Valdez fue gobernador de Baja California por Morena; pero rompió con el partido luego de tener conflictos políticos con Ávila, contra quien arremetió públicamente durante su etapa como legislador.

Ahora, las pugnas entre ambos personajes resurgen tras la filtración de conversaciones entre Marina del Pilar Ávila y supuestos agentes del FBI. Según la gobernadora, el responsable de gestionar dichos encuentros y de filtrar los audios fue el propio Bonilla.

Sin embargo, éste, en un comunicado, negó los señalamientos:

“Es ilógico que a quien ha señalado como a su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora (…) La gobernadora se encuentra en medio de una crisis de pánico debido a las investigaciones que se le siguen en Estados Unidos por narcoterrorismo”, expuso el coordinador estatal petista.

La relación entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla pasó de una alianza inicial en Morena a una fractura total que comenzó durante la transición de gobierno y se intensificó cuando la administración de Ávila presentó denuncias penales contra Bonilla por supuestas irregularidades en su gestión.

Al perder su fuero constitucional el exmandatario fue vinculado a proceso penal por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones derivados de un presunto contrato para una planta fotovoltaica con la empresa Next Energy.

Esta disputa judicial también derivó en la ruptura de Bonilla con Morena para refugiarse en el Partido del Trabajo.