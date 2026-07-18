Árbitro de la final del Mundial 2026 fue detenido en 2020 por red de prostitución

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La FIFA eligió al árbitro que dirigirá la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Se trata del esloveno Slavko Vinčić, quien no aparecía desde los dieciseisavos de final, cuando lideró el partido de México contra Ecuador.

En 2020, la figura de Vinčić estuvo envuelta en una polémica cuando, en plena pandemia, fue detenido como parte de una redada en la que arrestaron a más de 30 personas durante una reunión celebrada en Bosnia y Herzegovina como parte de un operativo en el que se investigaba una red de prostitución, situación que el silbante pudo librar al no comprobarse vínculos con el caso por parte de las autoridades.

En redes sociales se difundió un video de la supuesta redada, en la que cuatro hombres cuyo rostro no es totalmente visible están sentados en una cama, aparentemente con las manos esposadas por la espalda. Según las publicaciones, uno de los detenidos sería Slavko Vinčić.

En redes sociales se difundieron videos del evento en el que se designó al encargado del duelo final. En un momento, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, dice frente a los presentes:

“Jugar con rayas doradas es algo hermoso. Estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo. Es hermoso, es absolutamente genial. Además, es genial decir que ese árbitro sea Slavko (Vinčić)”.

Al escuchar su nombre, el esloveno no aguanta la emoción y se cubre la cara con ambas manos. Sus compañeros se levantan, lo abrazan y lo felicitan, mientras los aplausos resuenan en la habitación.

Vinčić, de 46 años, no ha participado en ningún juego eliminatorio de la Copa Mundial 2026. Este sería su cuarto arbitraje en el torneo, después de dirigir en la fase de grupos los encuentros Brasil vs Marruecos (1-1), Argelia vs Jordania (1-2) y México vs Ecuador (2-0).

En este último partido, durante el tiempo agregado, el esloveno expulsó con tarjeta roja al ecuatoriano Piero Hincapié, quien se dirigió a Santiago Giménez mientras se tapaba la boca, lo que infringe una nueva regla de la FIFA para evitar que los jugadores oculten lenguaje abusivo, discriminatorio u ofensivo mientras están en el terreno de juego.

Slavko Vinčić también fue el árbitro central durante la final de la Champions League de 2024 entre el Real Madrid y Borussia Dortmund (2-0), además del duelo por el título de la Europa League en 2022 que enfrentó al Eintracht Frankfurt y al Rangers (1-1).

En el Mundial de Qatar 2022, el esloveno dirigió el partido de fase de grupos de Gales vs Inglaterra (0-3) y de Argentina vs Arabia Saudita (1-2). Este segundo fue considerado una de las mayores sorpresas en aquella edición de la Copa, porque la “Albiceleste” llegaba con un récord invicto de 36 partidos y una racha de casi tres años sin perder. Además, el equipo asiático remontó en solo cinco minutos.

En 2020, la figura de Vinčić estuvo envuelta en una polémica cuando, en plena pandemia, fue detenido como parte de una redada en la que arrestaron a más de 30 personas durante una reunión celebrada en Bosnia y Herzegovina como parte de un operativo en el que se investigaba una red de prostitución, situación que el silbante pudo librar al no comprobarse vínculos con el caso por parte de las autoridades.