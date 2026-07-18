Quince heridos y un bebe muerto dejó accidente en Xicotepec

Desde Puebla

Ocurrió un fatal accidente en la carretera federal Pachuca – Tuxpan, (Km. 123 +800), a la altura del basurero municipal, entre el paraje El Zoquital y Loma Larga, en Xicotepec de Juárez.

El fuerte percance dejó quince personas lesionadas y un bebé muerto de aproximadamente tres años de edad se involucró un autobús de pasajeros Línea ODT, Eco 6019, que procedia de Tulancingo con destino a Poza Rica.