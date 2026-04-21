Ex síndico de San Pedro Cholula arrastró en su caída a Roxana Luna, Alejandro Oaxaca, etc

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Al momento de escribir estas líneas -21 de abril – el ayuntamiento de San Pedro Cholula no ha sido notificado oficialmente de la detención de su ex síndico, Iván Cuautle Minutti e, incluso, se desconoce qué proceso PENAL motivó su captura y por qué delitos CONCRETOS se le capturó: Detuvieron al ex síndico de San Pedro Cholula

Las acusaciones contra Cuautle Minutti son muchas, su destino le alcanzó y, aunque los procesos legal y penal siguen, en términos prácticos cada día se aleja más la posibilidad de que regrese a la sindicatura, pese a que varios actores políticos, como la candidata que perdió en 2024, Roxana Luna; el ex alcalde priísta, luego panista y hoy neo morenista, Alejandro Oaxaca y hasta algunos diputados locales y federales de la 4T, que –en su momento – le negaron apoyo a la presidenta municipal, Tonantzin Fernández y abrieron las puertas de ambos congresos al ex síndico.

Como lo muestra la fotografía que los tres presumieron, el ex integrante del Cabildo cholulteca no estuvo solo en sus ambiciones por apoderarse del ayuntamiento y, por ende, su caída arrastra a los cómplices, entre quienes hay –insisto – ex perredistas, neopanistas y supuestos morenistas: Tonantzin Fernández y la batalla contra el fuego “amigo” en la 4T

¿Y SUS CÓMPLICES O ALIADOS?

Pese a que en septiembre del año pasado un juez de control lo separó del cargo, para que enfrentara su situación legal, el ex síndico continuó moviéndose, para tratar de desestabilizar al ayuntamiento, generar ingobernabilidad en San Pedro Cholula y quitar a Tonantzin Fernández: Pero no lo hizo solo, sino con aliados, no únicamente del PRI-AN-PRD, sino, incluso, de la 4T, como los diputados federales que se negaron a firmar un desplegado de apoyo a la edila y los locales que recibieron en el Congreso al ex “abogado del pueblo”: Denuncian al síndico de San Pedro Cholula por corrupción y quebranto de 20 mdp contra las arcas municipales

Una vez que la FGE le informe OFICIALMENTE la detención de Cuautle Minutti, el ayuntamiento deberá notificarlo al Congreso local, para que analice si procede su DESTITUCIÓN DEFINITIVA, mientras el poder judicial tendrá que definir hasta cuándo el ex “abogado del pueblo” cholulteca sigue cobrando, porque – incluso después de ser removido del cargo – por orden legal le dejaron el 30 por ciento de su salario: Respaldan diputados federales de la 4T a Tonantzin Fernández

Como ya se señaló, todavía no se sabe a detalle cuál proceso legal lo mandó a la cárcel, pero enfrenta varias acusaciones por presunta corrupción en fraccionamientos, el caso del mercado Cosme del Razo, “venta” al mejor postor de dictámenes en su rol de síndico y varias denuncias más: Video: Tonantzin Fernández confirmó separación del cargo de supuestos involucrados en trifulca en el mercado Cosme del Razo

DOS DÍAS DESPUÉS DE LA VISITA DE FUNCIONARIO FEDERAL…VECINOS DE PAHUATLÁN Y TLACUILOTEPEC VOLVIERON A QUEDAR INCOMUNICADOS

Pahuatlán-Tlacuilotepec, Pue. La visita del pasado viernes 17 de abril del director del centro de la secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) Puebla, Javier Aquino Limón, acompañado de los presidentes municipales Eduardo Romero Romero y Alejandro Guzmán García, a esta zona de la Sierra Norte fue calificada por la población como una “esperanza fallida”, “atole con el dedo” y generó nuevas complicaciones para los habitantes de la región.

Apenas dos días después del recorrido en que se presentó un anteproyecto de reconstrucción de puentes y se aseguró que las obras estarían concluidas durante las gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta Mier, las lluvias volvieron a dejar incomunicados a los pobladores.

Las precipitaciones arrastraron los pasos provisionales de las localidades de Papaloctipan y Paciotla II, destruyendo totalmente el acceso que comunica a Papaloctipan. Ante esta situación, los vecinos expresaron su molestia hacia el alcalde Alejandro Guzmán, señalaron que de nada sirvió “presumir con bombo y platillos” la habilitación de estas vías, pues duraron menos de 48 horas en pie

Cansados de promesas incumplidas, los habitantes advierten que planean cerrar la autopista México-Tuxpan como medida de presión para ser escuchados y que se atienda de manera definitiva su problemática de comunicación: Lluvias dejan intransitables caminos hacia las comunidades del Pueblo Mágico de Pahuatlán