Tonantzin Fernández y la batalla contra el fuego “amigo” en la 4T

No fue nada fácil para Tonantzin Fernández ganar la presidencia municipal de San Pedro Cholula, ya que, primero, superó a una veintena de adversarios internos, algunos, incluso, con “palancas” nacionales, como los que apostaron a que Ignacio Mier Velazco sería candidato de la 4T a la gubernatura.

Pero la actual edila se impuso en las encuestas morenistas gracias a su trabajo social, político y, principalmente, cercanía con los cholultecas, que vieron en ella la posibilidad de superar los problemas de inseguridad, malos servicios y corrupción que les aquejaban. Triunfó en un proceso muy polarizado, competido, cerrado, en el que su rival, Roxana Luna, recurrió a TODAS las instancias, para tratar de anular la elección: TEPJF confirma triunfo de Tonantzin Fernández en San Pedro Cholula

Fundadora de Morena, consejera nacional del partido, Tonantzin Fernández cumplió un año al frente del ayuntamiento de San Pedro Cholula, redujo el índice delictivo, mantiene una campaña permanente de bacheo y cada junta auxiliar tiene –al menos – una obra de trascendencia, ya que solamente así se puede revertir paulatinamente el rezago de 12 años: Disminuyen delitos de alto impacto en San Pedro Cholula

Su ayuntamiento compró 30 patrullas, a diferencia de administraciones pasadas, que las rentaban, mientras que hoy la vigilancia llegó a todas las colonias y comunidades de este Pueblo Mágico. Además, es de las pocas edilas que PERMANENTEMENTE realiza audiencias ciudadanas: En San Pedro Cholula inician el “Dia Ciudadano”

LA TRAICIÓN AL MÁS ALTO NIVEL

El éxito no ha sido sencillo y tampoco llegó solo, sino con traiciones, envidias, celos políticos y personales, que convierten al fuego “amigo” en el principal adversario. El caso de su síndico Iván Cuautle Minutti, hoy separado del cargo tras una orden judicial, refleja con claridad que, en ocasiones, los adversarios más peligrosos no son los opositores, sino los presuntos “aliados” y/o correligionarios.

Una vez que triunfó en el proceso interno de la 4T, Tonantzin Fernández invitó como síndico a su ex compañero de la Escuela Libre de Derecho, Iván Cuautle Minutti, sin militancia partidista, pero con buenas calificaciones y experiencia en el Poder Judicial. La presidenta decidió que el llamado “abogado del pueblo” debía ser un joven no maleado, tampoco vinculado con los intereses económicos ni políticos.

¡Cuautle Minutti ni siquiera hizo campaña, más que algunos fines de semana!, puesto que estaba en Cancún como miembro del Poder Judicial. No obstante, la edila confió en él, aunque se equivocó, como ella misma no ha tenido empacho en reconocerlo ante la decena de denuncias contra el ex síndico: Juez separa del cargo al síndico de San Pedro Cholula

Las acusaciones contra el ex representante del Cabildo de San Pedro Cholula son graves y tendrán que ser dirimidas totalmente por la Fiscalía General del estado (FGE) y la contraloría municipal. Por ejemplo, en un litigio patrimonial-familiar por una propiedad, Cuautle Minutti es señalado de pedir una fuerte cantidad a un hombre con padecimiento renal, que le explicó su imposibilidad de “pagar”:Video: Acusan al síndico de San Pedro Cholula de contubernio con regidora de Momoxpan

¡DIPUTADOS LOCALES Y FEDERALES DE LA 4T TAMBIÉN LE JUEGAN LAS CONTRAS!

Además, Cuautle Minutti permitió que huyeran los presuntos responsables del ataque al mercado Cosme del Razo, porque no se presentó a ratificar las denuncias el día debido, pese a que –supuestamente – era el “representante del pueblo” en la sindicatura: Video: Tonantzin Fernández confirmó separación del cargo de supuestos involucrados en trifulca en el mercado Cosme del Razo

Tal vez era de esperarse que un joven ambicioso y sin compromiso con los presuntos principios de la 4T (no mentir, tampoco robar ni traicionar) viera en un cargo público la oportunidad ideal de enriquecimiento ilícito, pero súbito. Pero lo que es INJUSTIFICABLE es que ciertos diputados locales y federales, incluyendo varias féminas, parecen haberle dado alas al síndico hoy depuesto: Denuncian al síndico de San Pedro Cholula por corrupción y quebranto de 20 mdp contra las arcas municipales

Dichos supuestos “compañeros” ideológicos y de partido no solamente se negaron a firmar un desplegado de apoyo a Tonantzin Fernández durante lo más álgido de la disputa con Cuautle Minutti, sino que, inclusive, algunos PAGARON un comunicado político en su contra y, presuntamente, cobijaron al ex síndico cuando acudió al Congreso del estado: Respaldan diputados federales de la 4T a Tonantzin Fernández

Una vez cumplido su primer año al frente del ayuntamiento cholulteca, las lecciones por las traiciones y el fuego “amigo” son dolorosas, pero muy útiles y la edila asume que la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alejandro Armenta y las dirigencias nacional y estatal de Morena son sus MÁS FUERTES Y VALIOSOS APOYOS, para continuar el trabajo y resultados en San Pedro Cholula.