Juez separa del cargo al síndico de San Pedro Cholula

Desde Puebla

El juez de control en materia penal vinculó a proceso a Iván N., Síndico Municipal de San Pedro Cholula, por el delito de falsedad de declaraciones dadas a una autoridad.

Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó imponerle las siguientes medidas cautelares: suspensión del cargo como Síndico Municipal, firma periódica ante la autoridad competente, prohibición de salir del país, así como la restricción de acercarse a las instalaciones de sindicatura y contraloría, además del contralor municipal.

Con esta resolución, el funcionario permanecerá separado del cargo mientras avanza el proceso legal en su contra.