Donación de órganos disminuyó 3.3% en el primer semestre de 2025 en Puebla

Erika Méndez

La donación de órganos disminuyó 3.3% durante el primer semestre de 2025, de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

A través de su informe estadístico, reportó que entre enero y junio se sumaron solo 90 donaciones, mientras que durante el mismo periodo, pero de 2024, fueron 93.

Del total, 76 fueron de personas que murieron a causa de un paro cardiaco irreversible y 14 por muerte encefálica.

Eate 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, a fin de fomentar la cultura de la donación.