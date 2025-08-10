Video: Acusan al síndico de San Pedro Cholula de contubernio con regidora de Momoxpan

Desde Puebla
Acusan al sndico de San Pedro Cholula, Iván Cuautle Minutti, de contubernio con la regidora de obra pública de la junta auxiliar de Momoxpan, Santa Sánchez Morales, que buscan garantizar su reelección como administradora del fraccionamiento Geo Villas el Campanario por 4 años más
Durante su administración hubo omisión en la rendición de cuentas y los vecinos se oponen.
