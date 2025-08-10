Inició la feria en San Martín Texmelucan

Desde Puebla

Hoy domingo 10 de agosto se llevó a cabo el corte de listón por la feria patronal 2025 en honor a la Virgen de la Asunción en el municipio de Amozoc.

El evento estuvo encabezado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, su cuerpo se.regidores presidente auxiliares e inpectores.