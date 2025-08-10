Asesinaron a un hombre en taller mecánico de San Martín Texmelucan

Desde Puebla
Un hombre perdió la vida a balazos por sujetos desconocidos dentro de un taller de hojalatería en San Lucas Atoyatenco, San Martín Texmelucan.
Durante la tarde de este domingo.
Al lugar llegaron policías municipales, para acordonar la zona.
You may also like
-
En La Margarita, comunidad y Gobierno Estatal construyen paz con Alarmas Vecinales
-
Video de policías en patrulla de CDMX, ¿6 años de prisión por difundirlo?
-
Con investigaciones vinculadas a los problemas nacionales, el CICM BUAP consolida su presencia en el acontecer local y nacional
-
Video: Decenas de poblanos festejan al “Niño Cieguito”
-
Encuentran armas punzocortantes, posible droga, equipos y accesorios telefónicos en el penal San Miguel