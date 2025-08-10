Inseguridad Slider Principal

Asesinaron a un hombre en taller mecánico de San Martín Texmelucan

By Redaccion1 / 10 agosto, 2025

Desde Puebla

Un hombre perdió la vida a balazos por sujetos desconocidos dentro de un taller de hojalatería en San Lucas Atoyatenco, San Martín Texmelucan.

Durante la tarde de este domingo.

Al lugar llegaron policías municipales, para acordonar la zona.

 

You may also like

Categorías